Spektakulärer Auto-Brand mitten im Ort

Obwohl die Feuerwehr rasch beim Brand-Auto war, war vom Pkw nicht mehr viel zu retten.

Niederösterreich. Am Sonntagvormittag stand in Göpfritz (Bezirk Zwettl) mitten im Ortsgebiet ein Auto in Vollbrand. Das Feuer brach kurz nach 10.30 Uhr während der Fahrt aus. Der neben der Straße abgestellte Pkw brach sofort in Brand aus. Bereits drei Minuten nach der Alarmierung rückten die ersten der insgesamt 21 eingesetzten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Göpfritz/Wild mit dem RLFA 2000, LFA und KDOF sowie der Wärmebildkamera zur angegebenen Einsatzadresse aus, wie die Freiwillige Feuerwehr Göpfritz auf Facebook schreibt.

© Freiwillige Feuerwehr Göpfritz/Wild

Vom Auto war aber nicht mehr viel zu retten. Es entstand Totalschaden.

© Freiwillige Feuerwehr Göpfritz/Wild

Neben der Feuerwehr waren auch Rettung und Polizei im Einsatz. Von verletzten Personen ist nichts bekannt.