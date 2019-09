Niederösterreich. Am Mittwochvormittag geriet ein Lkw mit seinem Ladekran in eine Stromleitung und fing Feuer. Die Flammen breiteten sich rasch aus – bis die Feuerwehr eintraf war das Fahrzeug in Vollbrand.

Drei Feuerwehren im Einsatz. Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Raasdorf, Groß-Enzersdorf und Rutzendorf konnten die Floriani mit mehreren Rohren und viel Schaum das Fahrzeug löschen.

Auch die Wiener Netze waren in den Einsatz involviert, schalteten die Stromleitung spannungslos und erdeten diese.

