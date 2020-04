Spektakulärer Lkw-Brand auf der Autobahn A21

Auf der Wiener Außenring Autobahn brannte am Mittwochabend ein Lastwagen aus.

Niederösterreich. Am Mittwochabend geriet ein Lkw auf der Wiener Außenring Autobahn bei der Höhe Hinterbrühl Richtung Graz in Brand. Die Feuerwehren Gießhübl und Brunn am Gebirge standen im Einsatz. Der Autobahnabschnitt musste für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt werden, wie die Freiwillige Feuerwehr Brunn am Gebirge auf Facebook berichtet.

Die Ursache für das Feuer und ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.

