Stalkerin lockte Lover in Todesfalle

NÖ. Es klingt wie eine besonders ausgefallene Folge von Vorstadtweiber, war aber am Wochenende in St. Pölten bittere Realität: Michaela H. (36), Bildungsmanagerin bei den ÖBB, brachte ihren Lover, der sie eigentlich in den Wind geschossen hatte und zu seiner Ex-Frau zurückgekehrt war, dazu, dennoch ein gemeinsames Wochenende in der Landeshauptstadt zu verbringen:

Zuerst ging es zum Beat-Patrol-Musikfestival, anschließend in ein bekanntes Hotel. Hier erwartete den 56-jährigen ÖBB-Instruktor, der Lokführer ausbildet, und der in seinem Heimatort in Niederösterreich für die SPÖ kandidierte, allerdings keine ausschweifende Kuschelnacht, sondern der Tod: Gegen Mitternacht zückte die Frau mit der Kurzhaarfrisur und dem immer breiten Lachen plötzlich eine Pistole und schoss zuerst dem 56-Jährigen und danach sich selbst in den Kopf.

Motiv für den Mord und Selbstmord ist offenbar darin zu suchen, dass die ÖBBlerin sich in Liebesdingen gründlich verrechnet hatte: Angeblich hatte sie sich extra für den Lover scheiden lassen, um mit ihm ein neues Leben zu beginnen. Doch Werner H. fing seinerseits plötzlich wieder an, sich für seine geschiedene Ex-Frau zu interessieren und soll sie zuletzt sogar geschwängert haben. Die Managerin wurde zur Stalkerin und bedrängte den Lehrlokführer so lange, bis er sich doch wieder auf sie einließ. Zumindest für ein Wochenende. Er sollte sein Nachgeben mit dem Leben bezahlen. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.