Strabag errichtet Mega-Lehrlingszentrum

Am Standort Ybbs soll die modernste Lehrlingsausbildung Österreichs entstehen.

Bez. Melk. Zwei Punkte seien laut Strabag ausschlaggebend gewesen: erstens die Anbindung an Verkehrsmittel in Ybbs. Zweitens seien genügend Freizeitmöglichkeiten vorhanden. Der Baukonzern investiert 9 Mio. Euro in die neue Lehrlingsausbildung. Diese soll auf 31.000 m² eine Ausbildungshalle mit Schulungsräumen, Freiflächen für praktische Anwendung sowie Aufenthaltsräume beinhalten.

Schließung. Angehende Maurer, Schalungsbauer, Pflasterer und Tiefbauer wurden von der Strabag bisher in Linz und Guntramsdorf ausgebildet. Die Standorte sollen aufgelassen und nun in Ybbs vereint werden. Das Projekt soll auf einem freien Gelände im Süden der Stadt entstehen. SP-Bürgermeister Alois Schroll sprach von einem „Exklusivprojekt in Österreich“. Die geplante Eröffnung ist im Sommer 2021.