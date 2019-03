Streit ums Geld: Polizisten-Mutter brutal getötet

Entdeckt wurde das mittlerweile 9. weibliche Opfer einer Bluttat heuer in Österreich am Samstag in der Bogengasse in Grafenbach-St. Valentin im Bezirk Neunkirchen. In einer Sackgasse zur Schwarza lebte in einem Reihenhaus alleinstehend die 76-jährige Maria P., bei der es sich um die Mutter eines Polizisten handeln soll, der in Wien seinen Dienst versieht.

Zu Redaktionsschluss waren Spurensicherung und Ermittlungen voll im Gang. „Die Umstände im Haus deuten im Moment auf ein Gewaltverbrechen hin“, hieß es von Seiten der NÖ-Landespolizeidirektion nur.

© Einsatzdoku

Schlüsseldienst stieß auf Leiche in Blutlache

Durchgesickert ist nur, dass die Frau brutal geschlagen und dann erstochen worden sein soll. Alarm hatten Verwandte der Frau geschlagen, die schon mehrere Tage nichts von der Pensionistin gehört hatten und einen Schlüsseldienst riefen. Der stieß auf die Leiche der Frau in einer Blutlache in ihrem Haus.

Verdächtiger. In der Region wollte man am Abend noch nicht so recht glauben, dass sich wieder eine schreckliche Bluttat an einer Frau ereignet hat. Erst im Jänner wurde nicht weit entfernt in der Buckligen Welt eine 50-Jährige getötet. Im Fall von Maria P. ist man ÖSTERREICH-Infos zufolge einem Verdächtigen aus dem Umfeld des Opfers auf der Spur. Er soll auf der Flucht sein. Das Motiv dürfte in Streitigkeiten um Geld, das der Täter sich von der durchaus vermögenden 76-Jährigen erhoffte, begründet liegen.(kor)

© Einsatzdoku

Heuer schon 9. Bluttat Frau in Österreich

Am 8. Jänner ersticht der fanatische Moslem Senol D. seine Frau. Am Tag darauf tötet ein Waffennarr seine Ex. Am 13. Jänner wird die Leiche von Manuela (16) entdeckt, ihr Freund, der Syrer Yazan A., wird verhaftet. Zwei Tage später wird eine junge Spanierin am Hauptbahnhof in Wien von ihrem Bruder erstochen. Am 16. Jänner wird die Leiche von Bettina W. (39) in ihrer Wohnung entdeckt. Ermordet. Fünf Tage später ersticht ein Mazedonier seine Frau auf einem Parkplatz in Tulln. In Wien wird am 12. Februar die Kellnerin ­Violeta J. angeschossen und stirbt wenig später.