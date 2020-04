Tierquäler erschoss Katze "Charly"

Besitzerin auf Facebook: 'Wer tut sowas? Sie hat niemanden was getan!!'

Marcella F. trauert um ihre Katze "Charly", die einem Tierquäler zum Opfer fiel. 'Wer tut sowas? Sie hat niemanden was getan!!', trauert die Besitzerin auf Facebook. Die Katze wurde offenbar mit einem Luftdruckgewehr angeschossen und starb an den Verletzungen.

Der Vorfall soll sich in Lichtenwörth abgespielt haben. "Du weißt gar nicht was du angerichtet hast!", schreibt Marcella F. verzweifelt in ihrem Posting und trauert: "Meine geliebte Charly ist jetzt tot."