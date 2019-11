Todesdrohung gegen Frau ohne Kopftuch

NÖ/Wien. Bei der Trauerfeier für die drei Mordopfer von Kottingbrunn kam es zum Eklat. Canan K. (37) aus Wien nahm daran in Bad Vöslau teil, wurde von Familienangehörigen beschimpft, bespuckt und geschlagen. „Weil ich kein Kopftuch trug“, wie sie sagt – oe24 berichtete. Seit Bekanntwerden hat sich das Leben der Austro-Türkin aus Favoriten schlagartig geändert, ist zum Spießrutenlaufen geworden. In den sozialen Netzwerken wird die 37-Jährige mit Mord bedroht. Ganz offen kündigen Landsleute von ihr an: „Wir werden dich zum Schweigen bringen.“ „Doch davon lasse ich mich nicht einschüchtern“, kontert Canan K., die nach den Übergriffen von der Polizei an die Rettung übergeben wurde und im Spital landete.

Mediziner stellten Schädelprellung fest

Familienangehörige behaupten inzwischen, dass es zur Auseinandersetzung gekommen war, weil die Wienerin die Trauerfeier angeblich mit ihrem Handy filmen wollte. Sie sei zwar beschimpft worden, einen tätlichen Übergriff auf sie und ihre beiden Begleiterinnen habe es jedoch nicht gegeben. oe24 liegt das ärztliche Attest nach dem Vorfall vor. Die Mediziner diagnostizieren darin eine Schädelprellung bei der 37-Jährigen.

Die Story über den Kopftuch-Eklat hat inzwischen auch politisch hohe Wellen geschlagen. FPÖ-Chef Norbert Hofer verurteilte den Übergriff auf Canan K. scharf und forderte Konsequenzen: „Dieses Verhalten ausgerechnet bei einer ­Trauerfeier ist skandalös und offenbar ein massives Integrationsproblem.“

