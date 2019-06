Tote Filial-Leiterin: Polizei völlig ratlos

NÖ. Am Dienstagabend wurde Brigitte G. (52), Filialleiterin eines Lebensmittelgeschäfts in der WestSide City in Amstetten-Greinsfurth, tot in einem Gebüsch beim Parkplatz gefunden – von einer der beiden Töchter, die sich Sorgen gemacht hatte, dass ihre Mutter nach Ladenschluss um 20 Uhr nicht nach Hause in Waldhausen im Strudengau gekommen war. Gemeinsam mit ihrer Schwester, die in Italien lebt, fordert die Tochter etwaige Zeugen auf, sich zu melden: „Bitte helft uns! Jemand muss etwas gesehen haben.“

Das größte Rätsel: Warum das Auto von Brigitte G., das immer vor der Filiale stand, 700 Meter entfernt im Bereich der Bahnstraße stand. Flüchtete der Täter per Zug? Oder ist es eine Finte, um eine falsche Spur zu legen. Gerüchte, dass es bereits einen Verdächtigen geben würde, werden von der Polizei ­dementiert. Am Montag will man alle Details zu dem Fall offenlegen.