Trafik mit Pistole überfallen: Polizei sucht diesen Mann

Aus dem vorhandenen Videomaterial konnten von den beiden Tathandlungen Lichtbilder ausgearbeitet werden.

Niederösterreich. Ein bislang unbekannter Täter verübte in Vollmaskierung und unter Verwendung einer Faustfeuerwaffe am 1. Februar 2020, gegen 06.00 Uhr in Ternitz und am 15. Februar 2020, gegen 07.15 Uhr in Neunkirchen, beide Tatorte befinden sich im Bezirk Neunkirchen, zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Trafiken. Aus dem vorhandenen Videomaterial konnten von den beiden Tathandlungen die nachstehend angeführten Lichtbilder ausgearbeitet werden.

Personsbeschreibung des Täters

Mann, vermutlich Inländer, sprach bodenständigen Dialekt, ca. 175 cm groß, schlank, bewaffnet mit Pistole, auffällige Tatkleidung (siehe Fotos).

Der Täter verwendete als Fluchtfahrzeug vermutlich einen Pkw der Marke Toyota Yaris, dunkelblau lackiert, älteres Modell (ca 10- 15 Jahre alt).

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt um die Veröffentlichung der Lichtbilder des Beschuldigten und um Hinweise zu folgenden Fragen:

Wer hat eventuell verdächtige Wahrnehmungen zu den Tatzeitpunkten am 1. Februar 2020, 06.00 Uhr in Ternitz und am 15. Februar 2020, 07.15 Uhr in Neunkirchen gemacht? 2. Wer kann Angaben zur Person des Täters, der auffälliger Tatkleidung, Bewaffnung oder dem Fluchtfahrzeug machen?

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des bislang unbekannten Täters und zur Klärung der Tathandlung führen, wurde ein Betrag von 1.000 Euro ausgelobt.

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landeskriminalamt NÖ – Dauerdienst unter der Telefonnummer: 059133 – 30 – 3333 erbeten.