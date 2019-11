Treiber bei Jagd angeschossen

Angeschossener Treiber wurde ins Landesklinikum Mistelbach geflogen.

Gaubitsch. In Altenmarkt in der Weinviertler Gemeinde Gaubitsch (Bezirk Mistelbach) ist am Wochenende ein Treiber bei der Jagd angeschossen worden. "Christophorus 9" flog den 29-Jährigen ins Landesklinikum Mistelbach, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Der Schütze wird der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.



Laut Polizei dürfte ein 20-Jähriger am Samstagnachmittag mit einer Schrotflinte auf einen Feldhasen geschossen haben. Getroffen wurde jedoch der 29-Jährige, der Teil der Treiberkette war.