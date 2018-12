Tschechen-Böller: Schwerverletzte

OÖ/NÖ. Viele Landsleute wollen Geld sparen und nehmen nicht nur das Risiko in Kauf, an der Grenze erwischt zu werden (am Wochenende wurden 25 Oberösterreichern von der Grenzschutzeinheit „Puma“ 150 Böller-Packungen abgenommen), sondern sie riskieren auch ernsthafte Verletzungen: Wie berichtet, ist vergangene Woche ein 18-Jähriger von einem illegalen Böller, den er in Tschechien gekauft hatte, schwer verletzt worden. Eine Woche davor verlor ein Teenie-Krampus (16) bei einem Perchtenlauf in Lilienfeld mehrere Finger. Unter einer Brücke warfen der 18-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land und sein 20-jähriger Freund aus Niederösterreich mehrere Böller in die Enns. Das Duo hatte in Tschechien 40 Dum-Bum-Böller gekauft. Einer landete im Spital, der zweite erlitt ein Knalltrauma.