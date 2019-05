U-Haft nach Attacken mit der Gartenhacke

Vermutlich aufgrund eines psychotischen Schubs drehte Florian R. (Name geändert) am Mittwoch durch. Der 20-Jährige, der in Wien studiert, war bei seinen Eltern, als ihm aus einem noch nicht näher bekannten Grund die Sicherungen durchknallten: Er fuhr mit dem Auto einen Radler absichtlich nieder und ging auf drei Senioren im Ort mit einer dreizackigen Gartenhacke los. Opfer Johann F. gegenüber dem ORF Niederösterreich: „Er war nur darauf aus, mich am Kopf zu treffen. Er war wahnsinnig flott und ich hatte keine Chance, ihn zu fassen.“ Auch seine Frau Johanna wurde wie eine dritte ältere Person im Ort zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt. Laut Aussagen der Pensionisten sei der Bursche wahllos auf sie losgegangen und er habe „vollkommen wirr“ gewirkt.

Der Angreifer, der von der Cobra überwältigt wurde, sitzt in St. Pölten in U-Haft. Seine Verteidigung hat der renommierte Wiener Anwalt Ernst Schillhammer übernommen. Auf sein Anraten hin äußert sich der Verdächtige vorerst nicht, bis alle bestellten Gutachter ihn überprüft haben. Alles sieht nach einem psychotischen Schub und einer dringend notwendigen Behandlung aus. (kor)