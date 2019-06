Unfalllenker dankt Rettungskräften nach Horror-Crash

Wiener Neustadt. Auf der Richtungsfahrbahn Graz der Südautobahn (A2) bei Wiener Neustadt ist am Mittwoch in den Morgenstunden ein Pkw in das Heck eines Sattelzuges gekracht. Der Lenker des Autos musste aus dem Wrack befreit werden, teilte die Feuerwehr mit. Er wurde verletzt und "bedankte sich noch auf der Rettungstrage liegend bei den Einsatzkräften", hieß es in einer Aussendung.

Laut der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt hatte der Mann "Glück im Unglück". Der Pkw hatte sich nämlich etwa 1,8 Meter tief unter dem Sattelauflieger verkeilt. Der Lenker war eingeklemmt. Die Ursache des Unfalls stand laut Feuerwehr vorerst nicht fest.