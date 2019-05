Unglücklicher Unfall

Ein 74 Jahre alter Mann verunglückte am Freitagnachmittag in Pressbaum (Bezirk St. Pölten-Land) beim mähen mit seinem Rasentraktor. Er dürfte mit dem Vorderrad des Gefährts in einem Maschendrahtzaun hängen geblieben sein, woraufhin der Rasentraktor kippte und auf dem Brustkorb des 74-Jährigen liegen blieb. Mehrere Personen dürften den Unfall beobachtet haben und verständigten umgehend den Rettungsdienst. Die eintreffenden Rettungskräfte führten eine Reanimation an dem Mann durch und übergaben ihn an den Notarzthelikopter "Christophorus 9". Der Schwerverletzte wurde in das UKH Meidling geflogen.