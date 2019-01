Vermisst: Wo steckt Tamara (13)?

Die 13-jährige Tamara M. sprang am 8. Jänner gegen 20 Uhr bei der Kreuzung B2 mit der Prager Straße in Horn während einer Rot-Phase der Ampel aus dem Auto ihres Vaters (63) und lief davon. Der 63-Jährige suchte danach vergeblich nach seiner Tochter und alarmierte die Polizei.

Das Mädchen, das in einer Wohngruppe in Engelsdorf lebte, wollte laut seinem Vater, dem seine Tochter vom Jugendamt abgenommen worden war, nicht mehr zurück in die Wohngruppe. Sie wollte bei ihrem Vater wohnen. Deswegen soll Tamara M. geflüchtet sein.

© LPD NÖ

Mittlerweile hat die Polizei auch Fotos der Vermissten veröffentlicht. Die 13-Jährige trug zuletzt eine dunkle Jeans, einen schwarzen Kapuzenpulli mit einem Aufdruck und rote Sneakers. Sie hatte zum Zeitpunkt ihres Verschwindens weder eine Jacke noch ihr Handy bei sich.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 059/133 3430 um Hinweise.