Viele Mängel auf St. Pöltens Friedhöfen

Stadtregierung setzt bereits Maßnahmen zur Verbesserung der Umstände.

St. Pölten. In einem 60-seitigen Bericht zeigt der Stadtrechnungshof (StRH) unter anderem zahlreiche Mängel an St. Pöltens Friedhöfen auf. So wurde laut dem Bericht oftmals nichts gegen die Verwahrlosung von Grabstellen unternommen, bauliche Einrichtungen wie Einganstore, Friedhofsmauern oder Zäune waren mangelhaft. Zudem wird die knapp bemessene Personalsituation bemängelt. Insgesamt 11 Empfehlungen formulierte der StRH für den Hauptfriedhof und die sechs Bezirksfriedhöfe, die aktuell insgesamt über mehr als 14.000 Grabstellen verfügen.

Maßnahmen. Auf Anfragen von ÖSTERREICH erklärte Vizebürgermeister Franz Gunacker (SPÖ) den Status quo: „Von den 11 Verbesserungsvorschlägen sind einige schon umgesetzt, die anderen befinden sich in der Umsetzung beziehungsweise werden Überlegungen angestellt.“

In Sachen Personalsituation empfiehlt der StRH die Organisation der Friedhofsverwaltung, angesichts des sensiblen Bereichs, mit ausreichend Personal auszustatten: „Eine Zusammenlegung mit dem Betrieb der städtischen Bestattung unter einer gemeinsamen Leitung wäre in Erwägung zu ziehen.“ Ausreichend Budget sollte verfügbar sein – das wurde in den letzten neun Jahren zu 28 Prozent ausgeschöpft …