In der Nacht auf Donnerstag sind in St. Leonhard am Forst (Bezirk Melk) zwei Pkw kollidiert.

Nach Crash vier Verletzte

Bei dem Zusammenstoß erlitten vier Personen Blessuren, teilte das Rote Kreuz mit. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz standen drei Rettungswagen sowie zwei Notarztfahrzeuge.