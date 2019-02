Volksanwalt kündigt Prüfverfahren für Kremser Flusswasser an

In Krems ist die nachgewiesene „Fäkal-Belastung“ der Donau ein großes Thema. Speziell im Bereich der Schiffsanlegestellen ist das Problem heikel. Es macht den Anschein, als stünde man der Situation vor Ort etwas ratlos gegenüber. Ein entsprechender Landtagsantrag der Grünen zur Infrastrukturschaffung für Müll- und Abwasserbeseitigung blieb zuletzt erfolglos.

Prüfverfahren

Nun schaltete sich Volksanwalt Peter Fichtenbauer in die Causa ein. Er kündigte ein Prüfverfahren an und denkt an eine Dokumentationspflicht über die korrekte Entsorgung von Abfällen und häufigere Kontrollen durch zuständige Experten: „Die Behörden sollten diese Maßnahmen ernst nehmen.“