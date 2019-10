Waffen und Munition sichergestellt

Perchtoldsdorf. Von Arbeitern einer Entrümpelungsfirma wurden am 7. Oktober 2019, gegen 09:45 Uhr, in einem unbewohnten Haus in Perchtoldsdorf Waffen und Munition gefunden. Beim folgenden Polizeieinsatz konnten Bedienstete der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra und des Entschärfungsdienstes des BMI zahlreiche freiliegende Waffen und Munition sicherstellen.

Insgesamt wurden etwa 40 Stück CO2-Waffen (Kriegsmaterial-Nachbau), mehrere Schusswaffen der Kategorie C und D, Munition und ein Panzerabwehrrohr sichergestellt.

Die Herkunft der Waffen ist nicht geklärt. Die Sammlung dürfte jedoch aus dem Besitz des im Frühjahr 2019 verstorben Hausbesitzer stammen. Die Waffen werden der Bezirkshauptmannschaft Mödling übermittelt.