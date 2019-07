Wanderer stürzt 20 Meter ab - schwer verletzt

Ein Wanderer ist am Samstagnachmittag auf dem Türkensturz im Bezirk Neunkirchen in unwegsamem Gebiet rund 20 Meter abgestürzt. Der 60-Jährige blieb schwer verletzt in steilem Gelände liegen, berichtete die FF Scheiblingkirchen. Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung mittels Tau geborgen und vom Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.