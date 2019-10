Wieder ein Mord: 70-Jähriger lag tot in Wohnung

NÖ. Mordermittlungen wurden Samstagvormittag in Gablitz (Bez. St. Pölten-Land) aufgenommen.

„Bedenklicher Todesfall“. In einem Mehrparteienhaus wurde gegen 9.30 Uhr ein 70-jähriger Pensionist tot aufgefunden.

„Aufgrund der Auffindungssituation“ und wegen der Verletzungen am Körper des Bewohners wurde der ­Todesfall laut Polizeisprecher Johann Baumschlager zunächst als „bedenklich“ eingestuft.

Obduktion. Um die genaue Todesursache- und den Zeitpunkt des Ablebens Wolfgang W.s zu klären, wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. Mit ersten Ergebnissen ist dem Sprecher zufolge am Sonntag zu rechnen.

Kriminalisten fanden rasch heraus: Es war Mord

Derzeit ist die Mord- und Tatortgruppe des Landeskriminalamts NÖ dabei, Befragungen im Umfeld des Pensionisten durchzuführen. Von einem möglichen Täter fehlt momentan noch jede Spur. Klar wurde jedenfalls im Laufe der Abendstunden, dass es sich hier um einen Mordfall handelte.

14. Mord in NÖ in diesem Jahr. Damit geht die tragische ­Serie von Tötungsdelikten in Niederösterreich ungebremst weiter: Heuer gab es im Bundesland schon 14 Mal Mordalarm.