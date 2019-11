In das Wiener Neustädter Kinocenter wurde eingebrochen. Die Spurensicherung ist im Gange.

Wiener Neustadt. Unbekannte Täter haben Mittwochfrüh einen Einbruch in das Kinocenter Cineplexx in Wiener Neustadt verübt. Das Ausmaß des Schadens war am frühen Nachmittag unklar, teilte Polizeisprecher Walter Schwarzenecker auf APA-Anfrage mit. Die Spurensicherung war im Gange, das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.