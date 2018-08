Wohnmobil gecrasht: 28-Jährige auf Fahrbahn geschleudert

Auf der L4010 bei Baden ist am Donnerstagabend ein 31 Jahre alter Oberösterreicher mit einem zu einem Wohnmobil umgebauten Lkw gegen ein Viadukt der Wiener Hochquellwasserleitung geprallt. Die 28-Jährige Beifahrerin wurde durch die Windschutzscheibe auf die Fahrbahn geschleudert, berichtete die Polizei. Die Frau wurde mit Verletzungen in das Landesklinikum Baden transportiert.



Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung von Gaaden in Richtung Pfaffstätten unterwegs. Auf dem Weg liegt das Viadukt der Wiener Wasserleitung, gegen das er mit dem Aufbau des Fahrzeugs stieß. Der 31-Jährige am Steuer wurde leicht verletzt. Der Unfall hatte eine mehr als einstündige Sperre der L4010 zur Folge.