Wut-Video von Muslima: Polizei ermittelt

„Sind Sie eh nicht zwangsverheiratet worden?“, soll ein Polizist eine Muslima bei der Einreise am Flughafen Wien-Schwechat gefragt haben. Die Frau war mit einer Reisegruppe aus Istanbul angekommen und hatte bei der Passkontrolle als Reisegrund Urlaub angegeben. Auf die Frage der irritierten Frau, was er gemeint hätte, soll der Polizist „das war ein Spaß“ gesagt haben. Ein Mitglied aus der Reisegruppe, die Muslima Asma, fand das nicht lustig und drehte noch am Flughafen ein Video, das sie auf Facebook stellte. Darin wirft sie dem Polizisten Rassismus vor.

Polizei. Auf Nachfrage bei der Polizei in Niederösterreich sagte Pressesprecher Johann Baumschlager zu ÖSTERREICH: „Wir haben über die Medien von diesem Fall erfahren. Der Beamte wird dazu schriftlich Stellung nehmen. Der Fall wird intern geprüft.“