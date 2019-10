Zwei Männer nach Küchenbrand im Krankenhaus

Zwettl. In einem Haus in der Zwettler Katastralgemeinde Gerotten im Waldviertel ist es am Mittwochabend zu einem Küchenbrand gekommen. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, teilte Sonja Kellner vom Roten Kreuz am Donnerstag auf Anfrage mit. Medienberichten zufolge sind die Männer 84 und 47 Jahre alt. Sie hatten die Flammen löschen wollen.

Nach Angaben der Sprecherin handelt es sich um Vater und Sohn. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr rasch eingedämmt.