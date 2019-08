Zwei Tigerbabys aus Gemeindewohnung gerettet

Zwei Tigerbabys sind am Donnerstag in der Wohnung einer 34-jährigen Slowakin in Hainburg (Bezirk Bruck an der Leitha) entdeckt worden. Der Fund wurde nach Hinweisen an den Tierschutzverein gemacht, berichtete die niederösterreichische Polizei am Freitag.

Zu verdanken ist die Rettung einem 20-jährigen Einheimischen. DerTierschützer bekam auf Snapchat ein Video zu sehen, in dem eine Frau mit den Tigerbabys zu sehen war. Dieser verständigte die Polizei, die schließlich in einem Mehrparteienhaus in Hainburg fündig wurde. Die Babys wurden anschließend in einer Tierklinik untersucht. "Jetzt wird eine endgültige Pflegestelle gesucht", sagte ein Polizeisprecher.

© LPD NÖ

Die beiden Babys befanden sich in der Badewanne unter einer Wärmelampe. Die Bezirkshauptmannschaft ordnete die Abnahme der Raubkatzen an, das Duo wurde zur Erstversorgung in eine Tierklinik gebracht. Die Slowakin soll nach Angaben der Exekutive "versiert" im Umgang mit den Tieren sein.

© Polizei

Illegal nach Österreich gebracht

Der Verdacht liegt nahe, dass die Tigerbabys illegal aus dem Ausland nach Österreich gebracht wurden und hier für den verkauf bestimmt waren.

© Österreichischer Tierschutzverein

Ulrike Weinberger vom Österreichischen Tierschutzverein „Tigerbabys sind auf dem Schwarzmarkt heiß begehrt und werden um zig-tausende Euro gehandelt.“ Die Tigerbabys sind erst vor wenigen Tagen ihrer Mutter entrissen und illegal aus der Slowakei nach Österreich geschmuggelt worden. „Besonders bei exotischen Tieren ist die fachmännische Versorgung in den ersten Lebenswochen von enormer Bedeutung um Gesundheit und Überleben der Tiere sicherstellen zu können.“ so der Österreichische Tierschutzverein, der die Tiere gerettet und erstversorgt hat.

© Tierschutzverrein Österreich

Die Jungen haben ihre Augen noch geschlossen und wurden in einem kritischen Zustand vorgefunden und in die Obhut des Österreichischen Tierschutzvereines genommen. Stark unterernährt und auch vom biologischen Standpunkt aus der Mutter viel zu früh entrissen, wurden „Sangha“ und „Kumal“, wie sie der Österreichische Tierschutzverein taufte, in der ansässigen Tierklinik sofort erstversorgt. Danach wurden die beiden Tigerbabys von Heike K., der Tierpflegerin des neuen Assisi-Hofs für Wien und Umgebung in Stockerau, die ganze Nacht liebevoll betreut und medizinisch versorgt. „Die Tigerbabys waren in einem sehr kritischen Zustand, wir haben die ganze Nacht um ihr Überleben gekämpft“, berichtet die Heike K. vom Österreichischen Tierschutzverein.