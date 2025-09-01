Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Agnes Karpf-Riegler neue NÖ Landesschulinspektorin
© Jürgen Mück

Schulen

Agnes Karpf-Riegler neue NÖ Landesschulinspektorin

01.09.25, 14:18 | Aktualisiert: 02.09.25, 12:16
Teilen

Mit Wirksamkeit vom 1. September 2025 wird die bisherige Schulinspektorin Agnes Karpf-Riegler zur Landesschulinspektorin (LSI) der NÖ Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen bestellt. Sie tritt die Nachfolge von Landesschulinspektor Karl Friewald an, der in den Ruhestand tritt. 

 Agnes Karpf-Riegler ist die neue Landesschulinspektorin (LSI) der NÖ Landwirtschaftlichen Fach- und Berufsschulen. Sie folgt auf Karl Friewald, der mit dem 1. September in den Ruhestand getreten ist.

Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überreichte an  Karpf-Riegler das Dekret zur Bestellung. „Ich habe sie als dynamische Persönlichkeit mit Managementfähigkeiten und Durchsetzungsvermögen im Schulbereich kennen und schätzen gelernt. In den zwölf Jahren als Schulinspektorin und zuvor in den neun Jahren als Direktorin der Fachschule Ottenschlag hat sie ihre vielseitigen Führungsqualitäten unter Beweis gestellt“, so Christiane Teschl-Hofmeister in ihrer Laudatio. 

Jugendlichen sollen ihre individuellen Stärken entfalten  

Karpf-Riegler war maßgeblich an der Umsetzung der Strukturreform des landwirtschaftlichen Schulwesens in Niederösterreich beteiligt 

„Für mich ist es ein besonderes Anliegen im Schulalltag den Jugendlichen und ihren Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, den Lehrkräften und Bediensteten auf Augenhöhe zu begegnen. Denn die Schule ist ein zentraler Ort für das soziale Miteinander und den Wissenserwerb gleichermaßen“, betont die neue Landesschulinspektorin Agnes Karpf-Riegler. 

Eine offene und wertschätzende Schulkultur 

Agnes Karpf-Riegler stammt aus Thomasberg in der Buckligen Welt. Nach Absolvierung der Höheren Bundeslehranstalt für Land- und Hauswirtschaft in Sitzenberg und der Lehrerausbildung begann Agnes Karpf-Riegler 1991 als Fachlehrerin an der LFS Warth. Bei der Landwirtschaftlichen Koordinationsstelle (LAKO) war sie von 2000 bis 2002 für die Bereiche Hauswirtschaft und internationale Beziehungen verantwortlich. Ab 2004 war sie als Direktorin der Fachschule Ottenschlag tätig und forcierte hier das Ausbildungsangebot im Tourismus. Seit 2013 hatte sie die Funktion der Schulinspektorin für die Landwirtschaftlichen und Fach- und Berufsschulen in Niederösterreich inne.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden