Angezeigter Keller-Vater muss zum DNA-Test

Die Kellergassen-Affäre von Obritz ist nicht nur in der Region weiter in aller Munde.

NÖ. „Ich bin kein Fritzl, kein Endzeittheoretiker und Staatsfeind“ – mit diesen Worten versucht Tom Landon (54) mit Interviews vor allem in englischen Zeitungen und Online-Portalen zu beweisen, dass er ganz harmlos sei. In mehreren TikTok-Videos zeigt er obendrein die Weinkeller und Räumlichkeiten, in denen er mit seiner Frau Sabine und den 6 Kindern im Alter von wenigen Monaten bis 5 Jahren lebt – oe24 berichtete. Dabei sind auch Medikamenten- und Lebensmittellager zu sehen: „Wir wollen nur vorbereitet sein.“

Die Kinder, für die es keine Meldezettel oder Geburtsurkunden gibt, wurden ihm abgenommen. Er muss jetzt per DNA-Test in Wien beweisen, dass es seine Kids sind. Zudem läuft ein Verwaltungsstrafverfahren, da die Weinkeller nicht zu Wohnzwecken genutzt werden dürfen. Und auch strafrechtlich muss sich der streitbare Niederösterreicher und Falco-Fanatiker verantworten. Nachdem er die BH-Beamten mit Pefferspray attackierte („Aber der hat doch nur getropft“), wird er wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung belangt. Für die Polizei ist der Fall damit vorerst abgeschlossen.