Brand-Helden von der Rax: Schon 21 mit Virus infiziert

Während das Inferno im Höllental weiter eingedämmt wird, breitet sich das Virus aus.

NÖ. Ein Unglück kommt selten allein: Tagelang kämpften bis zu 600 Helfer bis zur Erschöpfung gegen den größten Waldbrand der Geschichte zwischen Rax und Schneeberg an, jetzt grassiert das Coronavirus unter ihnen. Von zunächst fünf Infizierten der Feuerwehren Puchberg und Rohrbachgraben sowie der Bergrettung ist die Zahl laut Landessanitätsdirektion am Mittwoch auf 21 Infizierte angestiegen. Vermutlich weil viele Retter in denselben Unterkünften schlafen mussten.

Doch dessen ungeachtet gehen die Löscharbeiten im Höllental weiter. Auch wenn Innenminister Karl Nehammer jetzt die ausländische Unterstützung aus Italien, Deutschland und der Slowakei verabschieden konnte.