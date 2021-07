Brutaler Tier-Mörder quälte kleine Igel zu Tode

In Traiskirchen im Bezirk Baden hat sich ein schrecklicher Fall von Tierquälerei ereignet.

Ein Unbekannter hatte in der vergangenen Woche zwei Igel brutal getötet. "Sie wurden nicht nur bestialisch getötet, sie sollten auch gefunden werden“, so ein Ermittler.

Wie die "Krone" berichtet, hatte der Unbekannte hat in zwei Nächten auf einem alten Firmengelände in der Traiskirchner Katastralgemeinde Möllersdorf zwei Igel verstümmelt, ihnen Körperteile entfernt und sie in einem Blumentrog aus Beton gut sichtbar platziert. „Der Fundort befindet sich frei zugänglich in der Nähe eines Siedlungsgebiets, dort sind regelmäßig viele Menschen unterwegs“, berichtet ein ortskundiger Polizist.