Diana (4) soll in USA abgeschoben werden

Obwohl er gewalttätig sein soll, bekommt ein Vater in den USA das Kind zurück.

Niederösterreich. Auch für die Höchstrichter am OGH war es eine Wahl zwischen Pest und Cholera: Sie entschieden nach dem Haager Kinderentführungsübereinkommen (HÜK): Im Mai urteilten sie, dass Diana (4) aus Niederösterreich gegen den Willen ihrer Mutter Julia E. – einer Krankenschwester – zum Vater in die USA zurückkehren muss. Vor ihm war die Mutter geflüchtet, weil er sie misshandelt haben soll.

Am Donnerstag erschien ein Gerichtsvollzieher mit Polizei, die Abschiebung wurde eingeleitet. „Es waren unerträgliche Szenen. Die Kleine hat geweint, nach der Mama geschrien, sich vor Angst in die Hose gemacht“, sagt Star-Anwältin Astrid Wagner, die für Diana kämpft. Das „WAVE Network“ („Frauen gegen Gewalt“) protestierte am Flughafen in Schwechat gegen die Rückführung. Auch Österreichs Autonome Frauenhäuser forderten einen Stopp des Fluges.

Jetzt gerade befindet sich das Kind am Münchner Flughafen und soll noch im Laufe das Tages Flug nach San Francisco abgeschoben werden. Die Mutter kämpft verzweifelt darum, dass das Kind in Europa bleibt.