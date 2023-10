Ehefrau hingerichtet – "Kopfschuss war Versehen"

Immer neue schreckliche Details werden über den Femizid an einer 33-Jährigen in Strasshof bekannt: Demnach soll der Ex-Mann die Frau vor den Augen von drei der vier gemeinsamen Kinder mit einem einzigen Schuss in den Kopf regelrecht hingerichtet haben. Doch er verneint jede Tötungsabsicht.

NÖ. Allen Ernstes behauptet E.B., der in Korneuburg in U-Haft sitzt, dass er seine Ex-Partnerin, mit der er 15 Jahre lang zusammen gewesen war - und die sich zuletzt mit allen, auch rechtlich zur Verfügung stehenden Mitteln gegen den angriffigen Mann gewehrt hatte - nur verletzten wollte. Mit einer Pistole! Eigentlich hätte er sie nur "an der Schulter oder so treffen" wollen. Insofern wäre der Kopfschuss quasi ein Irrtreffer, ein Versehen gewesen . . .

Die Waffe hatte sich der in Bosnien geborene und in Schweden aufgewachsene 35-Jährige illegal am Praterstern gekauft. Vergangenen Samstag, angeblich nach einer langen Nacht bei einem Geburtstagsfest mit seinem Vater, fuhr er mit der Sportwagen und der Pistole genau dorthin, wo es ihm behördlich untersagt war, auch nur eine Nasenspitze von sich zu zeigen: nämlich zu seiner Ex, die nach Misshandlungen und (Mord-)Drohungen zu ihrer Mutter nach Strasshof geflüchtet war.

Wie oe24 erfuhr, hatte das spätere Mordopfer Jasmina nicht nur ein Betretungsverbot gegen den Peiniger erwirkt, sondern auch per 11. September eine einstweilige Verfügung vom Bezirksgericht Gänserndorf, die dem toxischen Ex (für mindestens ein halbes Jahre) jeden Kontakt und jede Kontaktaufnahme (auch mittels sozialer Medien oder per WhatsAPP) untersagte.

Ungewiss ist, ob der Verdächtige - für den die Unschuldsvermutung gilt - von den Behörden schon als Gefährder geführt, von einer Beratungseinrichtung zu einem Anti-Gewalt-Training, zu einem Gespräch oder gar zu einer Therapie gebeten wurde. Denn ohne solche Maßnahmen können sich juristische Schritte des Opfers als Bumerang erweisen.

Tatsächlich reagierte E.B. extrem - er soll, vor allem weil er seine Kinder nicht mehr sehen durfte und sich in Obsorgefragen nicht auskannte, seit Wochen kaum noch gegessen und geschlafen haben. "Mein Mandant war in einem psychischen Ausnahmezustand", sagt seine Anwältin Astrid Wagner. Und dann bescherte er ausgerechnet den Menschen, die er vorgibt, am meisten zu leben, seinen Kinder - sie sind zwischen 9 und 13 Jahren - das größte Trauma., das sie erleiden können. Vor ihren Augen zückte er er die Waffe und drückte ab, nahm den Kids die Mutter und letztlich auch den Vater, dem eine lange Haftstrafe bis hin zu lebenslang droht.

Jetzt Angst vor Blutrache in Strasshof

Unterdessen tut sich in der ohnehin schon heiklen Causa die nächste schlimme Front auf: Die Familie des mutmaßlichen Täters wandte sich panisch an die Polizei, dass sie Angst vor Blutrache von Seite der Familie des Opfers – eines gut verdienenden Gartenbau-Clans – habe. Wie oe24 aus internen Quellen erfuhr, soll die Exekutive aber behutsam auf beide Seiten zugegangen sein, damit der Aufsehen erregende Femizid-Fall nicht noch mehr eskaliert.