Ein Toter nach Wohnungsbrand in Niederösterreich

Ein Schwelbrand in einem Mehrparteienhaus im Bezirk Wiener Neustadt-Land forderte ein Todesopfer.

Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Kirchschlag (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Freitagnachmittag der Besitzer tot aufgefunden worden, bestätigte die Polizei einen Bericht der "NÖN" (online). Laut Feuerwehr dürfte in einer Decke ein Schwelbrand ausgebrochen sein. Der 65-Jährige wurde aus der stark verrauchten Wohnung geborgen, die Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.