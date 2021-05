Das Bild einer Überwachungskamera zeigt den vermeintlichen Täter während des Überfalls.

Großfahndung in Niederösterreich! Gegen 12:00 Uhr mittags betrat ein bisher nicht identifizierter Täter eine "Raiffeisenkasse"-Filiale in Retz. Dort bedrohte er die diensthabende Angestellte mit einer Waffe, sackte Beute in bisher unbekannter Höhe ein und flüchtete aus der Bank. Die Polizei, die sofort eine Alarmfahndung einleiten ließ, kreiste mit einem Hubschrauber von 13:00 Uhr bis 13:30 Uhr über Retz, wie Anrainer gegenüber oe24 berichten.



Nun gibt der Geschäftsleiter der Raika Retz, Günther Pabst, im Interview mit oe24 neue Details zum Überfall preis. So wählte der Bankräuber einen besonders ungewöhnlichen Weg der Kommunikation mit den Angestellten.



Lesen Sie HIER mit oe24plus weiter!