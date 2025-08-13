Feuerwehr rettete verirrten Schwan auf St. Pöltner Brücke

Ein neugieriger Schwan sorgte am Mittwochmorgen in St. Pölten für einen ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz. Das Tier spazierte gemütlich über die Traisenbrücke – und legte dabei den Verkehr fast lahm.

Gegen 7 Uhr morgens meldeten Passanten, dass ein Schwan auf dem Gehsteig der Traisenbrücke im Regierungsviertel unterwegs sei. Weil jederzeit die Gefahr bestand, dass der Vogel auf die Fahrbahn läuft oder Fußgänger behindert, stufte man die Lage als riskant ein. Die Freiwillige Feuerwehr Stattersdorf rückte sofort aus.

Die Einsatzkräfte fanden den Schwan unbeeindruckt auf dem Gehweg und begleiteten ihn vorsichtig über die Brücke. Am Ende bog er friedlich auf eine Wiese ab und watschelte zurück ans Traisenufer. Spaziergänger vermuten, dass das laufende "Frequenzi Festival" mit seinen vielen Besuchern das Tier verunsichert hat.

Der Einsatz verlief ohne Zwischenfälle – zur Erleichterung aller Beteiligten. Anwohner und Naturfreunde mahnen nun, Wildtiere während des Festivals mit Abstand und Rücksicht zu behandeln.