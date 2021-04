Freu lief brennend auf die Straße

Schwerste Verbrennungen am ganzen Körper erlitt eine 48-Jährige. Jetzt ermittelt die Kripo.

NÖ. Es war Dienstag kurz vor 20 Uhr, als die Feuerwehr zu einem Einsatz in der Radetzkystraße in Baden bei Wien gerufen wurde.



Als die Florianis ankamen, sahen sie nicht nur Rauchschwaden aus einer Kellerwohnung einer früheren Frühstückspension steigen, sondern am Gehsteig ein Opfer liegen, auf dem noch immer Flammen züngelten. Die Frau war brennend auf die Straße gelaufen gekommen.



