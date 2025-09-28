Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Gift gegen Greifvögel: 87-Jähriger vor Gericht
© APA/LPD NÖ LKA

Garstiger Tierquäler

Gift gegen Greifvögel: 87-Jähriger vor Gericht

28.09.25, 15:07
Teilen

Ein 87-Jähriger hatte es vermutlich auf streng geschützte Greifvögel abgesehen. Zumindest sechs Rohrweihen und ein Kaiseradler mussten dran glauben. Am Donnerstag kommt er vor Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landeskriminalamt war im Mai ratlos: auf einmal gab es sechs tote Rohrweihen und ein Kaiseradler war verschwunden. Die schönen majestätischen Vögel waren mit Carbofuran vergiftet worden.

Ein 87-jähriger muss sich nun am Donnerstag in St. Pölten verantworten - die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen vorsätzlicher Schädigung des Tierbestandes  angeklagt. Er soll mit Carbofuran vergiftete Eier ausgelegt haben. Sollte er verurteilt werden, drohen im zwei Jahre Haft.

Zwei Jahre Haft möglich

Wie kam er überhaupt in Verdacht? Ein abgetrennter Sender eines Kaiseradlers, der in Ragelsdorf gefunden wurde, löste eine großangelegte Suchaktion regionaler Initiativen aus. Bei der Suche nach dem verschwundenen Kaiseradler in den Feldern um Loipersdorf, Pummersdorf und Hafing machten die Beamten plötzlich eine erschreckende Entdeckung: Sie fanden insgesamt sechs verendete Rohrweihen in unterschiedlichen Verwesungszuständen. Auch mehrere offene Hühnereier wurden jeweils an den Tatorten entdeckt. 

Majestätische Kaiseradler.

Majestätische Kaiseradler.

© APA/BIRDLIFE/JOSEF STEFAN

In beiden Fällen handelt es sich um seltene Arten unter strengem Schutz: Die Rohrweihe darf laut EU-Vogelschutzrichtlinie nicht getötet, gefangen oder verfolgt werden. Der Kaiseradler hat in Österreich den Schutzstatus "stark gefährdet“ und ist tatsächlich eine international bedrohte Art. Fraglich bleibt das Motiv, etwaig bringt der Donnerstag Aufklärung. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden