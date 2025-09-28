Gift gegen Greifvögel: 87-Jähriger vor Gericht

Ein 87-Jähriger hatte es vermutlich auf streng geschützte Greifvögel abgesehen. Zumindest sechs Rohrweihen und ein Kaiseradler mussten dran glauben. Am Donnerstag kommt er vor Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Das Landeskriminalamt war im Mai ratlos: auf einmal gab es sechs tote Rohrweihen und ein Kaiseradler war verschwunden. Die schönen majestätischen Vögel waren mit Carbofuran vergiftet worden.

Ein 87-jähriger muss sich nun am Donnerstag in St. Pölten verantworten - die Staatsanwaltschaft hat ihn wegen vorsätzlicher Schädigung des Tierbestandes angeklagt. Er soll mit Carbofuran vergiftete Eier ausgelegt haben. Sollte er verurteilt werden, drohen im zwei Jahre Haft.

Zwei Jahre Haft möglich

Wie kam er überhaupt in Verdacht? Ein abgetrennter Sender eines Kaiseradlers, der in Ragelsdorf gefunden wurde, löste eine großangelegte Suchaktion regionaler Initiativen aus. Bei der Suche nach dem verschwundenen Kaiseradler in den Feldern um Loipersdorf, Pummersdorf und Hafing machten die Beamten plötzlich eine erschreckende Entdeckung: Sie fanden insgesamt sechs verendete Rohrweihen in unterschiedlichen Verwesungszuständen. Auch mehrere offene Hühnereier wurden jeweils an den Tatorten entdeckt.

Majestätische Kaiseradler. © APA/BIRDLIFE/JOSEF STEFAN

In beiden Fällen handelt es sich um seltene Arten unter strengem Schutz: Die Rohrweihe darf laut EU-Vogelschutzrichtlinie nicht getötet, gefangen oder verfolgt werden. Der Kaiseradler hat in Österreich den Schutzstatus "stark gefährdet“ und ist tatsächlich eine international bedrohte Art. Fraglich bleibt das Motiv, etwaig bringt der Donnerstag Aufklärung. Es gilt die Unschuldsvermutung.