Größter Schnellladepark im Bezirk Korneuburg

In Leobendorf wurde nun der größte Schnellladepark im Bezirk Korneuburg eröffnet – natürlich barrierefrei. Smatcris EnBW ist vor dem Fachmarktzentrum der Betreiber.

Der Betreiber von öffentlicher Schnellladeinfrastruktur Smatrics EnBW hat die neuen Schnellladepunkte auf dem Parkplatz des KGAL Fachmarktzentrums Leobendorf in der Hammerschmied-Straße 2 errichtet. Der Standort liegt verkehrstechnisch günstig gelegen, direkt am Autobahnkreuz von der A22, der Donauuferautobahn und der A5 Nordautobahn.

"Der Schnellladepark ist ein gutes Beispiel dafür, wie Wirtschaft, Gemeinden und Unternehmen gemeinsam an der Energiewende arbeiten können. Besonders freut mich, dass hier nicht nur modernste Technik zum Einsatz kommt, sondern auch auf Barrierefreiheit geachtet wurde. So können wirklich alle Menschen von diesem Angebot profitieren“, zeigt sich der Korneuburger Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Christian Gepp (ÖVP) erfreut. Kunden stehen am Standort acht hochmoderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 kW zur Verfügung. Je nach Aufnahmeleistung ihres Fahrzeugs können sie an diesen sogenannten High Power Charging-Ladepunkten in nur 15 Minuten Strom für 400 Kilometer Reichweite laden.

Öffentliche Ladeangebot während des Einkaufs

Gleichzeitig mit der Eröffnung des Ladeparks erhielt der Standort Leobendorf auch als erstes Fachmarktzentrum das Barrierefreiheits-Gütesiegel in Bronze des ÖZIV Burgenland – Verband für Menschen mit Behinderungen. Breite Sperrflächen vor den Ladestationen und breitere Zufahrtsmöglichkeiten sollen das Parken, Bedienen und Laden für alle Nutzer erleichtern - und zwar: barrierefrei.