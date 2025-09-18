Großer Knall im Land: Schleritzko wechselt zu Raiffeisen

Die Landeshauptfrau hatte auf Ludwig Schleritzko als Joker gesetzt. Dieser war für die Finanzen sowie für die heikle Neugestaltung des Krankenhaus-Themas verantwortlich. Sein abrupter Rückzug aus der Politik kommt überraschend.

Zu Wochenbeginn war ÖVP-Landesrat Ludwig Schleritzko Teil der schwarz-blauen Landesregierung, noch. Im Stift Altenburg wurde ihre Klausur abgehalten. Wie der Kurier berichtet, steht nun aber seit wenigen Minuten fest, dass der 46-jährige Waldviertler die Landespolitik verlässt. Es gab dazu ein Vier-Augen-Gespräch mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, wo er sein Vorhaben äußerte, in die Privatwirtschaft zu wechseln. Konkret ist die Rede von einer Führungsposition in der Raiffeisen Versicherung.

Von Johanna Mikl-Leitner soll der Wunsch akzeptiert worden sein. Man könne so einem Schritt nichts in den Weg legen, heißt es aus dem Landhaus in St. Pölten. Für das Regierungsteam ist es jedenfalls ein harter Schlag, weil Schleritzko nicht nur für die Finanzen zuständig, sondern auch ein zentraler Player bei der Gesundheitsreform war. Als politisch Verantwortlicher für die Krankenhäuser lag es bei ihm, die Neuaufstellung der Spitalslandschaft in NÖ zu bewerkstelligen.

Was vermutet wird: Die Nachfolge dürfte Anton Kasser antreten. Der 62-Jährige ist Bürgermeister von Allhartsberg und seit 2009 Landtagsabgeordneter der ÖVP. Er ist wie Schleritzko Mitglied des Bauernbundes und im Land für die Umweltverbände zuständig. Er genieße das volle Vertrauen der Landeshauptfrau. Sie sei überzeugt, dass er nahtlos den Job von Schleritzko übernehmen könne, so die aus dem Landhaus nach außen gedrungenen Infos.

Die Landeshauptfrau hatte Schleritzko geholt

Ludwig Schleritzko war 2017 eine der ersten großen Personalentscheidungen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gewesen, nachdem sie von Erwin Pröll das Zepter in NÖ übernommen hatte. Sie holte ihn als Finanzlandesrat in ihre Regierung. Gleichzeitig sah die ÖVP in ihm jenen Mann, der das Waldviertel politisch absichern kann. Schleritzko stammt aus Horn. Er war vor seinem Wechsel in die Politik Direktor des Nationalparks Thayatal gewesen. Politische Erfahrung hatte er davor als Bürodirektor der Europaparlamentarierin Agnes Schierhuber sowie als Referent der Agrarlandesräte Josef Plank und danach Stephan Pernkopf gesammelt.

Turbulenzen nach Wahl 2023

Schwierig wurde es für ihn, als nach der Wahl 2023 die ÖVP angesichts der Stimmenverluste einen Landesrat an die Freiheitlichen abtreten musste. Die Landesführung wollte damals, dass Ludwig Scherlitzko als ÖVP-Klubobmann in das Landesparlament wechselt. Der weigerte sich und beharrte sah sich politisch weiterhin nur als Landesrat. Mit dem Bauernbund im Rücken konnte das auch durchgesetzt werden. Statt ihm wurde Jochen Danninger Klubobmann.

Neben den Finanzen erhielt er dann auch noch die Krankenhäuser übertragen. Angesichts der knappen Budgetmittel ein schwieriges Thema. Vor allem der Gesundheitsplan forderte den Waldviertler. Ihm wurde in seiner Heimatregion vorgeworfen, dass hier ein Spital geschlossen wird, während über eine Milliarde Euro in ein neues Krankenhaus in Wiener Neustadt investiert werde.

Abseits davon galt Ludwig Schleritzko immer auch als Zukunftshoffnung des Bauernbundes, wenn über den Landeshauptmannsessel diskutiert wurde. Er selbst hatte derartige Spekulationen immer dementiert.