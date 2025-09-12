Helmpflicht-Streit bei E-Scootern - Start schon 2026?

E-Scooter gehören mittlerweile in ganz Österreich zum Stadtbild, doch die Unfallzahlen gehen weiter nach oben. In Niederösterreich waren es im vergangenen Jahr 360 Unfälle, drei davon sogar mit Todesfolge. Eine Helmpflicht soll kommen, doch die Meinung sind nicht einheitlich.

Sie sind schnell, leicht zugänglich und in einigen Bereich noch wenig reguliert: Die Rede ist von E-Scootern. Gerade aufgrund des hohen Tempos kommt es aber immer häufiger zu Unfällen, wie ARBÖ-Sprecher Sebastian Obrecht betont.

"Die Hauptverletzungen sind einerseits natürlich der Bewegungsapparat, sprich Arme und Beine, aber auch ganz schwere Kopfverletzungen." Helme werde dabei selten getragen: "Man rechnet damit, dass die Quote bei rund zehn Prozent liegt. Das heißt im Umkehrschluss: 90 Prozent der E-Scooter-Fahrer sind ohne Helm unterwegs."

Helmpflicht in Arbeit - bereits 2026?

Das dürfte sich bald ändern, denn ein Gesetz für eine Helmpflicht ist in Arbeit - ein Inkrafttreten 2026 ist angepeilt. Das bestätigte Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) gegenüber orf.at: "Aktuell befindet sich der Vorschlag des Ministeriums in politischer Koordinierung. Angepeilt ist ein Inkrafttreten der Änderung im kommenden Jahr."

Während ÖAMTC, ARBÖ und auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) diesen Schritt gutheißen, gibt es Gegenwind vom VCÖ. Das Problem sieht man vor allem dann, wenn ein Helm einmal vergessen wird.

Der VCÖ präzisiert in seinem Statement: "Eine Helmpflicht würde bedeuten, dass ein Pendler, der den Helm vergessen hat und von einem Alkolenker oder Raser niedergefahren wird, automatisch Teilschuld hat. Zu den Gesundheitsschäden kommen dann auch finanzielle und versicherungstechnische Probleme."

"Unfallstatistik ist eindeutig"

Weiters wäre ein Rückgang der Nutzung zu befürchten. Stattdessen fordert man die Reduktion der Geschwindigkeit, Verstärkung der Kontrollen und eine Kampagne für freiwilliges Helm-Tragen.

Obrecht von ARBÖ meint aber: "Auf der anderen Seite spricht die Unfallstatistik eine eindeutige Sprache.“