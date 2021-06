"Hollywoodkoch" Puck landet am Flughafen Wien

Der Flughafen Wien-Schwechat wird im Dezember um eine Attraktion reicher.

NÖ/Wien. „Hollywoodkoch“ Wolfgang Puck eröffnet im Dezember am Flughafen Wien-Schwechat sein erstes Restaurant in Österreich. Der gebürtige Kärntner gehört zu den berühmtesten Gastronomen der Welt – so zeichnet er unter anderem für das Catering bei den Oscars verantwortlich. Mit über 100 Restaurants weltweit, zwei Michelin-Sternen und einem Stern auf dem Walk of Fame setzte er neue Maßstäbe. „Ich freue mich sehr, dieses kleine Restaurant an dem Ort zu eröffnen, an dem meine Reise begann“, so Puck. Die Wolfgang Puck Kitchen & Bar wird sich im frei zugänglichen Teil von Terminal 3 befinden.