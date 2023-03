× IS-Graffiti: Polizei sucht nach Täter

Ein bisher unbekannter Täter bracht im Bereich des St. Pöltner Bahnhofes neun islamistisch motivierte Graffitis an.

Niederösterreich. Ein junger, vermutlich männlicher bislang unbekannter Täter, ca 160 cm groß, schwarz bekleidet und mit Sturmhaube maskiert, brachte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 20:00 und 22:15 Uhr, im Stadtgebiet von St. Pölten im Bereich des Bahnhofes neun islamistisch motivierte Graffitis durch Besprayen an.

Dabei wurde der Unbekannte, der außerdem einen schwarzen Rucksack trug, von einem Zeugen beobachtet. Dies dürfte der Täter bemerkt haben und ergriff daraufhin die Flucht, wie die Polizei berichtet.

Im Zuge der folgenden polizeilichen Ermittlungen, wurden Polizist*innen auf insgesamt neun islamistisch motivierte Graffitis in weißer und schwarzer Farbe aufmerksam, welche eindeutig ein und demselben Täter zugeordnet werden können.

© LPD NÖ ×

LVT übernimmt die Amtshandlung

Die aufgesprühten Graffiti sind eindeutig und zweifelsfrei dem IS zuzuordnen, weshalb die Amtshandlung vom Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) übernommen wurde.

Der entstandene Sachschaden zum Nachteil der ÖBB ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise zu dem Sprayer, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, Tel.-Nr. 059 133 30-8333, oder an jede Polizeidienststelle erbeten.