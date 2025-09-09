Jetzt schließt auch St. Pöltens letzter Würstelstand

Seit 26 Jahren ist dieser "echte Würstelstand" eine Institution in St. Pölten. Neo-Betreiberin Daniela Pottendorfer gibt jetzt jedoch auf, ihr Würstelstand war sozialer Treffpunkt in St. Pölten: Verärgert schielt sie in Richtung Behörden. Das Rathaus hat jetzt reagiert.

Montagvormittag fanden sich die ersten – und so gesehen: auch letzten – Stammgäste in der Herrengasse, an der Ecke zur Domgasse in St. Pölten, ein. Es herrscht bestes Wetter und die Betreiberin des Würstelstandes, Daniela Pottendorfer, begrüßt ihre Gäste freundlich. Für manche ist es ein Kaffee, andere greifen schon zur Bierflasche.

Wie der Kurier berichtet, sperrt Pottendorfer, die früher das Gasthaus s’Zimmer am Rathausplatz führte, morgen (10. September) ihren Würstelstand zu. Sie habe keine Genehmigung mehr erhalten. Dabei hatte sie im Dezember des Vorjahres noch voller Elan übernommen: den letzten authentischen Würstelstand im Zentrum von St. Pölten, der ausschließlich Würste anbietet. Doch ab morgen ist es vorbei: der bunte Imbissstand mit wenigen Sitzgelegenheiten und Stehtischen wird dann der Vergangenheit angehören.

Letzter "echter Würstelstand" im Zentrum

Pottendorfer berichtet, dass sie von Anfang an auf Hürden gestoßen sei, so habe es immer wieder Probleme mit dem Magistrat gegeben. An diese Geschichte kann sie sich noch gut erinnern: einmal habe ihr die Behörde regelrecht Steine in den Weg gelegt, weil diese meinte, die Stehtische seien im Weg, die Feuerwehr könne nicht durchfahren. Dabei lassen sich die Tische mit einer Hand zur Seite schieben.

Dann war plötzlich der Denkmalschutz ein Thema. Denn tatsächlich befindet sich hinter dem Würstelstand das in der Sonne gelb glitzernde Sparkassengebäude, und dieses genießt einen besonderen Schutz, den sie, Pottendorfer, mit ihrem Würstelstand mitunter in Mitleidenschaft ziehe, wie es damals hieß. Um dieses Problem zu lösen, hätte sie den Stand durchsichtig machen müssen - ja: durchsichtig! Eben, um die Fassade dahinter sichtbar zu machen. Also machte sich Pottendorfer ans Planen - und entwarf einen Umbau mit viel Glas. Dieser hätte jedoch 6.000 Euro gekostet - der Plan wurde folglich also in die Tonne getreten.

Laufendes Verfahren

Zuerst kamen noch zaghafte Reaktionen aus dem St. Pöltner Rathaus - es hieß gegenüber dem Kurier, man könne könne in der Causa zu Details nicht Stellung nehmen. Man bitte um Verständnis, es gebe noch ein behördlich laufendes Verfahren. Ein Sprecher aus dem Regierungsbezirk fügte aber hinzu, dass mit der Betreiberin Pottendorfer "selbstverständlich" Gespräche geführt worden seien. Wie es jetzt weitergeht, bleibt abzuwarten - Daniela Pottendorfers Stammgäste wünschen sich jedenfalls eine gütliche Einigung.