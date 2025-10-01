Alles zu oe24VIP
Kindergartenauslastung: Niederösterreich an der Spitze
Neuer Höchststand

Kindergartenauslastung: Niederösterreich an der Spitze

01.10.25, 10:39
Die Kindertagesheimstatistik der Statistik Austria liefert Niederösterreich Grund zur Freude, denn nicht nur kann man einen Höchststand bei Kindergartengruppen aufweisen, man ist obendrein auch am ersten Platz bei den Besuchsquoten.

3.592 Kindergartengruppen hat Niederösterreich mittlerweile und das bedeutet einen neuen Rekord. Doch auch die Auslastung ist enorm hoch, bei den 3- bis 5-Jährigen steht man bei 98,2 Prozent aller Kinder und damit über vier Prozent über dem Österreich-Durchschnitt.

Den ersten Platz belegt man bei den Besuchsquoten der 2-Jährigen (82,1 Prozent), 3-Jährigen (97,2 %) und 4-Jährigen (98,8 %). Bei den 0- bis 2-Jährigen belegt man nur Platz drei mit 38,6 Prozent, allerdings sind diese Zahlen seit 2018 (bis 2024) um 14 Prozent gestiegen.

Weitere 750 Mio. Euro geplant

Im Vergleich zum Vorjahr kamen 251 Kindergartengruppen hinzu, das sind rund 69 Prozent von allen im ganzen Bund. "Die Zahlen der Kindertagesheimstatistik 2024/25 zeigen ganz deutlich, dass wir mit unserer NÖ Kinderbildungs- und -betreuungsoffensive gemeinsam mit den Gemeinden auf dem richtigen Weg sind: 3.592 Kindergartengruppen und 59.019 Kinder in Niederösterreichs Kindergärten bedeuten einen neuen Höchststand", zeigt sich Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) erfreut.

Kindergartenauslastung: Niederösterreich an der Spitze
Und es soll auch noch nicht Schluss sein, denn das Land Niederösterreich wird bis 2027 weitere 750 Millionen Euro für den Ausbau der Kinderbetreuung in die Hand nehmen.

