× Klimaanlage für die Lipizaner

Auch die wichtigsten Pferde der Nation leiden im Sommer unter der Hitze der Stadt. Für ihren neuen Chef ist das Tierwohl kein Schlagwort.

Anlässlich seines einjährigen Amtsjubiläums gab Alfred Hudler, der neue Geschäftsführer der Spanischen Hofreitschule einen Überblick über die Neuerungen in dem Vorzeigebetrieb. Speziell das Tierwohl stehe im Vordergrund. Das war unter seinen Vorgängern nicht immer unumstritten.Das tiermedizinische Konzept wurde nun weiterentwickelt: Es wird genau dokumentiert in welchem Ausmaß die Pferde belastet werden.

Alfred Hudler

Mehr Grün für die Stallburg

Wichtiges Projekt sei dabei die bessere Klimatisierung der Ställe. „Eine ausreichende Kühlung nimmt angesichts immer höherer Temperaturen einen immer wichtigeren Stellenwert ein“, zeigt sich Hudler überzeugt. Nachgedacht wird dabei etwa auch über Begrünungsmaßnahmen in der Stallburg. Neu gestalten will Hudler auch das Besucherzentrum in der Hofburg. Geplant seie eine „zeitgemäße Gestaltung“ des Entrees. „Wir wollen da in den nächsten Monaten einen deutlichen Sprung machen.“ Das Konzept sei fertig, die Finanzierung hingegen offen.