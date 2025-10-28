Klosterneuburger Polizei dem 600-fachen E-Scooter-Dieb auf der Spur

Nachdem im August in Kierling rund 600 E-Scooter entwendet worden waren, konnte die Polizei Klosterneuburg nun 69 Geräte bei einem Tatverdächtigen sicherstellen.

Anfang August stahlen - vorerst - unbekannte Täter eine beträchtliche Anzahl von E-Scootern aus einer als Lager genutzten Garage einer Firma in Kierling. Der Geschäftsführer bemerkte den Diebstahl, wollte die Angelegenheit jedoch zunächst selbst klären – sein Verdacht fiel auf eine Person, die zuvor einige Zeit im Unternehmen beschäftigt gewesen war. Um weitere Vorfälle zu verhindern, ließ er ein Metallgitter anbringen.

Doch Mitte August kam es erneut zu einem Einbruch: Wieder verschwanden zahlreiche E-Scooter. Diesmal zögerte der Geschädigte nicht und erstattete Anzeige bei der Polizei Klosterneuburg. Insgesamt fehlten jetzt rund 600 Geräte, der Schaden wird auf etwa 210.000 Euro geschätzt.

Vorerst 69 E-Scooter sichergestellt

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten auf einen willhaben-Account, über den eine Vielzahl an E-Scootern angeboten wurde. Mehrere davon wiesen markante Merkmale auf, anhand derer die geschädigte Firma ihre Geräte identifizieren konnte. Die Polizei konnte zudem einen direkten Bezug zwischen Account-Inhaber und Tatort herstellen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des dringend Tatverdächtigen in Wien sowie dessen Firmensitzes in Kierling stellten die Beamten Anfang der Woche insgesamt 69 E-Scooter, diverses Zubehör und Scooter-Teile sicher. Der Beschuldigte zeigte sich teilweise geständig: Er gab an, 25 Scooter entwendet zu haben – zu einem Zeitpunkt, als der Seiteneingang der Garage noch frei zugänglich war. Den späteren Einbruchsdiebstahl, nach der Montage des Metallgitters, bestritt er vehement. Als Motiv nannte der beschuldigte Mann "finanzielle Schwierigkeiten". Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.