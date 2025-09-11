Alles zu oe24VIP
Kurioser Diebstahl: Schlüssel bei Probefahrt ausgetauscht
Verfolgungsjagd

Kurioser Diebstahl: Schlüssel bei Probefahrt ausgetauscht

11.09.25, 10:43
Kreativ wurde ein Mann bei einem Autodiebstahl in Karlstift in der Gemeinde Bad Großpertholz. Bei einer ausgemachten Probefahrt übergab er dem Besitzer einen falschen Schlüssel. Der spätere Versuch ging aber auf mehrere Fronten schief.

Helmut Leutgeb aus Karlstift wollte, wie es heutzutage üblich ist, seinen Gebrauchtwagen online verkaufen. Ein potenzieller Käufer kam auch zur Probefahrt, sperrte das Auto abschließend ab und übergab den Schlüssel seinem Besitzer. Nur: Es war lediglich ein ähnlich aussehender Schlüssel, den echten behielt sich der Interessent.

Dem Besitzer fiel sogar auf, dass sein Auto nicht auf den Autoschlüssel reagiert. Sicherheitshalber stellte er den Wagen mit einem anderen Pkw zu, während er auf Urlaub fuhr. Der Täter kam zwei Tage später zurück, ließ sich vom anderen Auto nicht aufhalten und demolierte schlichtweg ein Carport auf der anderen Seite.

Auch Sprit gestohlen

Bereits dieser Versuch blieb nicht unbemerkt, ein Nachbar meldete sich bei der Polizei. Währenddessen war der vermeintliche Käufer auf seinem Weg, musste aufgrund von fehlendem Sprit aber in Altmelon (Bezirk Zwettl) einen Zwischenstopp einlegen. Nicht aber bei einer Tankstelle, sondern einem Bauern konnte er den Diesel stehlen.

Auch hier blieb er nicht völlig unbemerkt, eine Anzeige landete bei der Polizei. Mittlerweile wurde bereits gefahndet und wenig später konnte der Dieb durch mehrere Polizeistreifen gefasst werden. Es war nicht das erste Vergehen und es wurden ihm gar mehrere Autodiebstähle nachgewiesen.

Der Geschädigte beziffert die Kosten des kuriosen Diebstahls Ende August mit rund 5.000 Euro, seinen Gebrauchtwagen aber lediglich mit 1.600 Euro.

