Landwirt fuhr mit Auto in Kundgebung einer besetzten Schweinefabrik und schlug Aktivistin auf den Kopf.

Tierschützer haben am Dienstag einen Mastbetrieb im Bezirk St. Pölten-Land besetzt. Gefordert wurde ein Verbot der Schweinehaltung auf Vollspaltenboden, verpflichtende Stroheinstreu und mindestens doppelt so viel Platz für die Tiere, teilte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in einer Aussendung mit. Die Aktivisten brachten Transparente mit "Stroh statt Beton" auf dem Gebäude an. Der VGT ortet aufgrund von Innenaufnahmen "horrende Zustände" in dem Betrieb nahe St. Pölten.

© APA/VGT.AT ×

Tierschützer kletterten in der Früh auf das Dach des Betriebes, um Banner zu befestigen. "Die Tiere haben große, blutende Wunden, abgebissene Ohren und Schwänze. Zusätzlich ist alles mit Kot verklebt, die armen Schweine vollkommen verdreckt. Mit ihren blutenden Wunden müssen die Tiere unversorgt im Dreck liegen", teilte der VGT mit.



Bevor die Polizei an der besetzten Schweinefabrik ankam, fuhr ein Landwirt mit seinem PKW in die Kundgebung und attackierte zwei Tierschützerinnen. Nachdem er von mehreren Aktivistinnen beruhigt werden konnte, griff er erneut die Tierschützerinnen an und schlug einer von ihnen auf den Kopf. Erst mit dem Erscheinen der Polizei ließ sich mit dem Mann reden.



VGT-Obmann Balluch dazu: Mit diesem Menschen war nicht zu reden. Er war unglaublich aggressiv und bedrohlich. Erst die Anwesenheit der Polizei ließ ihn Abstand halten und schließlich fuhr er wieder davon. Wir werden bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten.