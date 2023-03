Lisa-Maria (16) seit Wochen vermisst

Wer kennt dieses Mädchen? Die 16-jährige Lisa-Maria wird seit Ende Jänner vermisst.

In Niederösterreich gilt eine 16-Jährige seit mehr als einem Monat als abgängig. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch hatte die Jugendliche die elterliche Wohnung in Mödling am 28. Jänner verlassen und kehrte seitdem nicht zurück. Der Teenager dürfte sich vorwiegend in Wien - in den Bereichen Praterstern, Stadtpark und Donaukanal - aufhalten, hieß es. Hinweise wurden erbeten.

Die Abgängige ist laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Niederösterreich etwa 1,60 Meter groß und wiegt rund 55 Kilogramm. Beschrieben wurde die 16-Jährige als schlank mit rundlichem Gesicht. Sie hat gefärbte Haare und trägt einen Nasenring sowie bevorzugt weite, dunkle Kleidung. Auf Ersuchen der Erziehungsberechtigten wurden auch Fotos der Vermissten veröffentlicht.

Sachdienliche Hinweise wurden an die Polizeiinspektion Mödling (Tel.: 059133-3330) oder an das Landeskriminalamt Niederösterreich (Tel.: 059133-303333) erbeten. Hervorgehoben wird, dass die Mitteilungen auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden.